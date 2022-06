Isabelle Adjani maman de Barnabe et Gabriel-Kane : un musicien très discret et un mannequin très sexy

L'Histoire d'Adèle H, La Reine Margot, Diabolique... Isabelle Adjani possède plus de 50 ans de carrière dans le cinéma. Elle est à retrouver ce soir sur la chaîne TFX dans le film Sous les Jupes des Filles aux côtés de Laetitia Casta et Vanessa Paradis. Mais en parallèle de sa vie d'artiste déjà très remplie, l'actrice est également mère de famille. Elle a deux fils : Barnabé et Gabriel-Kane.

Le premier est l'aîné. Il est né en 1979 alors qu'Isabelle Adjani était en couple avec celui qui la dirigera magnifiquement dans Camille Claudel, Bruno Nuytten. Aujourd'hui âgé de 43 ans, c'est un garçon qui ne fait pas de bruit. Il est musicien, plus précisément batteur. Il avait notamment performé pour la première fois à la télévision sur le plateau du Grand Journal en 2013 avec son groupe Aikiu, sous les yeux de sa mère présente ce soir-là et très admirative de son enfant. "Discrétion, rigueur, loyauté, pudeur... Qu'on parle de lui, il n'aime pas trop (...)L'embêter n'est pas une bonne idée", a t-elle déjà déclaré en parlant de lui, en le qualifiant également comme quelqu'un de très fidèle.

"Maman chérie"

Un fils plutôt discret donc, ce qui n'est pas le mot le mieux approprié pour parler de son cadet Gabriel-Kane Day-Lewis. Fruit de l'histoire d'amour de sa mère avec Daniel Day-Lewis, il a hérité de la fibre artistique de ses parents. Il travaille notamment dans la mode puisqu'il a déjà participé à plusieurs défilés, notamment pour la maison italienne Dolce & Gabbana. Il a également été égérie avec sa mère pour la marque Zegna. "Maman chérie et moi pour la nouvelle campagne de @zegnaofficial" avait-il écrit sur son compte Instagram, affichant alors sa complicité avec l'actrice. Il a également fait des singles comme Ink In My Veins ou Carry On et n'a jamais caché sa passion pour les tatouages.

"Ma vraie fierté est d'avoir réussi à contribuer à ce que mes deux fils puissent trouver en eux la confiance pour tracer leur voie sans trop de douleurs et, je l'espère, sans avoir besoin de trophées pour se persuader de leurs dons et de leurs qualités..", a déjà déclaré Isabelle Adjani, qui a toujours parlé de ses deux garçons avec enthousiasme et amour.