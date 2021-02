Isabelle Adjani et son fils Gabriel-Kane : Duo d'égéries stylées et complices

Isabelle Adjani et son fils Gabriel-Kane sont très proches ! Ils affichent leur complicité sur une nouvelle campagne de mode. Pour Zegna, l'actrice dresse un portrait honnête du jeune homme.

C'est donc à la maison Zegna, fondée par Ermenegildo Zegna, qu'Isabelle Adjani et Gabriel-Kane prêtent leur visage. Le mannequin de 25 ans en est devenu l'ambassadeur au mois de janvier. Sa mère et lui sont les visages de la nouvelle campagne de la griffe italienne, intitulé What Makes A Man ("Ce qui fait un homme").

"Maman chérie et moi pour la nouvelle campagne de @zegnaofficial", écrit @gabrielkane sur Instagram, en légende d'une photo et noir et blanc d'Isabelle Adjani et lui. L'icône du cinéma y est aussi allée de son commentaire. Sur sa publication, elle retranscrit ses mots prononcés dans le film de la campagne Zegna, des mots concernant son fils : "Parfois, mon fils a l'air d'avoir une vieille âme. Il y a beaucoup de sagesse et une belle philosophie sur l'amour, la gentillesse et la générosité derrière le garçon qui est parfois rebelle et vraiment têtu."