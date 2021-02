Isabelle Adjani séparée de Daniel Day-Lewis : cette phrase lourde de sens qui l'a marquée à jamais

En 1989,Isabelle Adjani rencontrait pour la première fois Daniel Day-Lewis à l'occasion de la première du film Camille Claudel en Angleterre. Déjà conquis par l'actrice, le comédien lui avait laissé un mot doux peu commun dans sa chambre d'hôtel : "Bienvenue dans ce pays misérable". Une note très spéciale certes, mais qui avait charmée la jolie brune alors âgée de 34 ans. Interviewée par Vanity Fair en 2018, la star du film La Reine Margot (1994) avait également partagé une étrange anecdote concernant son ex, qui était visiblement très à cheval sur la minceur de ses partenaires. "Je ne comprends pas comment Arthur Miller a pu épouser Marilyn Monroe. Elle était grosse" aurait ainsi déclaré l'acteur star du film Lincoln (2012). Une remarque qui est toujours restée gravée dans la mémoire d'Isabelle qui ajoutait sur le ton de l'humour qu'avec cet homme,"Il y avait intérêt à rester mince !"

Malgré le regard très exigeant de Daniel sur les éventuels kilos superflus, les acteurs ont vécu une histoire passionnelle qui s'est achevée en 1995 lorsqu'Isabelle avait décidé de quitter Daniel alors qu'elle était enceinte de leur fils, Gabriel-Kane. Serait-ce là le signe qu'Isabelle a eu peur des tristes critères de minceur de son pointilleux ex ? Mystère. En tout cas, Isabelle pensait qu'il était plus raisonnable de quitter l'acteur avant que son fils naisse. "Les parents ont eu la délicatesse de se séparer avant qu'il n'arrive. C'est très pratique pour l'enfant : aucun traumatisme." déclarait-elle ainsi à Gala.

N'ayant plus beaucoup de contacts sauf pour leur fils, Isabelle indiquait à Madame Figaro au sujet du comédien anglo-irlandais : "Tout est pacifié, mais je suis convaincue que les grandes passions ne se transforment jamais en grandes amitiés. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour sa carrière et pour la vie qu'il a offerte à sa nouvelle compagne et à ses enfants, mais il serait intrusif et incongru de le revoir aujourd'hui."

Daniel Day-Lewis est désormais en couple avec Rebecca Miller. Le couple a accueilli deux enfants : Cashel (18 ans) et Ronan (22 ans). De son côté, Isabelle est également maman de Barnabé (41 ans) né de son amour avec le réalisateur Bruno Nuytten.