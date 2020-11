Isabelle Adjani : Son fils Gabriel Kane est un beau gosse très tatoué !

L'Histoire d'Adèle H, La Reine Margot, La Journée de la jupe... Isabelle Adjani compte une impressionnante filmographie ! L'actrice aux 50 ans de carrière est également la maman comblée de deux garçons. Le plus jeune, Gabriel-Kane, est un charmant mannequin couvert de tatouages.

Isabelle Adjani a deux enfants. Le premier, Barnabé Saïd-Nuytten (41 ans), est né en 1979 de sa relation avec le réalisateur et directeur de la photographie Bruno Nuytten. L'actrice donnera, 16 ans plus tard, naissance à son deuxième fils, Gabriel-Kane.

Gabriel-Kan Day-Lewis est le fruit de l'histoire d'amour que sa mère a eu avec l'acteur Daniel Day-Lewis. Isabelle Adjani et lui se sont séparés avant son accouchement. Gabriel-Kane a hérité de la fibre artistique de ses parents et s'est lancé, non pas dans le cinéma mais dans la mode et la musique. Cette année encore, le beau brun de 25 ans a sorti deux nouveaux singles, intitulés 3am et Carry On.