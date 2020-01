Isabelle Adjani : Son fils Gabriel-Kane, tout nu pour du body-painting

Anxiété, addiction, dépression : les célébrités n'ont plus peur de parler de leurs souffrances. Gabriel-Kane Day-Lewis en fait partie. Le fils d'Isabelle Adjani a récemment suivi une thérapie artistique en se prêtant, entièrement nu, à une séance de body painting.

Gabriel Kane compte près de 75 000 abonnés sur Instagram. Il y a publié une nouvelle photo ce jeudi 9 janvier 2020. Le fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis y pose entièrement nu et couvert de peinture. Il a été transformé en oeuvre d'art par Cacho Falcón, au cours du mois de novembre 2019.

"Je n'ai jamais posé nu ou ne me suis jamais rendu aussi vulnérable avec un artiste comme quand j'ai rencontré Cacho Falcón pour notre shooting, expliquait Gabriel-Kane sur Instagram. Je me suis allongé et il s'est mis à me poser des questions sur où j'en étais dans la vie, mes relations avec les autres et les problèmes que je rencontrais, tout en peignant mon corps nu et la toile sur laquelle j'étais allongé. C'est devenu un genre de session de thérapie purificatrice."