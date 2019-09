Isabelle Adjani : Rare photo en compagnie de son fils, Gabriel Kane

Qui est Gabriel-Kane Day-Lewis, le fils d'Isabelle Adjani ?

Mannequin, chanteur... comme papa et maman, Gabriel-Kane Day-Lewis a la fibre artistique et réussit tout ce qu'il entreprend. Lui qui a défilé pour Dolce & Gabbana à maintes reprises prêtait déjà son visage, en 2015, à la nouvelle campagne des Galeries Lafayette, intitulée "Le nouveau chic". En septembre 2016, il prenait la pose avec Isabelle Adjani en couverture de Madame Figaro et lui adressait une tendre déclaration. "C'est la femme la plus belle et la plus inspirante que je connaisse... maman. Travailler avec elle a été l'expérience la plus incroyable." Toujours aussi complices, mère et fils passent désormais ensemble un été loin d'être meurtrier.