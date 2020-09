Isabelle Adjani dévoile le nom des "deux seuls hommes" qu'elle a aimés

Ses yeux perçants traversent l'écran, percent les coeurs. Mais Isabelle Adjani est une grande écorchée et les sentiments, elle les ressent avec une puissance inouïe. De son parcours sentimental, la comédienne se souvient de beaucoup de déceptions, mais aussi de jolis grands amours. "Parfois un homme s'invite parce qu'il rentre dans votre schéma bancal de trauma, dans une carence affective qui vous a dépersonnalisée, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Et on se rend compte plus tard que celui qui trônait dans votre cerveau n'était que le reflet de l'amour qu'on n'avait pas assez pour soi ! Les deux seuls hommes que j'ai passionnément aimés sont les pères de mes deux fils."

Isabelle Adjani est maman de deux grands et beaux enfants. De son histoire avec le réalisateur Bruno Nuytten – Camille Claudel, 1988 – elle a eu un premier fils, Barnabé, 41 ans aujourd'hui. Puis au côté de Daniel Day-Lewis, elle a accueilli le second, le mannequin Gabriel Kane. Quant à toutes ces histoires sans importance qu'elle a connues, elle ne peut complètement tirer un trait dessus. "Il n'y a malheureusement pas que ceux qui en valent la peine qui provoquent de la souffrance et de la révolte en vous, regrette-t-elle. Mes désespoirs profonds, je n'ai pas toujours été capable d'en faire quelque chose de créatif, qui soigne et qui sublime. Loin de là. Mais c'est ainsi. On se guérit petit à petit..."