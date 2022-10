Isabelle Adjani : Cette une scène "quasi porno" avec Pierre Niney coupée au montage...

Regarder Isabelle Adjani évoluer sur grand écran, c'est toujours une partie de plaisir. Chanceux que nous sommes, l'incroyable comédienne est de retour au cinéma, à l'affiche du nouveau film de Nicolas Bedos intitulé Mascarade. Dans son quatrième long-métrage, le réalisateur raconte l'histoire d'un gigolo et d'une prostituée qui mêlent leurs destins jusqu'à l'issue fatale, embarquant dans leur chute leurs clients les plus fidèles. Et si vous pourrez admirer cette nouvelle prouesse en salles obscures dès le mercredi 1er novembre 2022, il y a une séquence qu'il vous sera impossible de visionner intégralement... puisqu'elle a été coupée.

Durant le film, Isabelle Adjani tente de raviver le désir de Pierre Niney, qui incarne le gigolo Adrien. Ce qui laisse place à un moment fort, sensible, tout autant que difficile à regarder... obligeant Nicolas Bedos à le tourner en très peu de prises et a prendre une décision radicale. "Au montage, ce qui a été coupé, c'est la scène où Martha, mon personnage, déraillait avec un strip-tease à la 9 semaines 1/2 en chantant Cheval de feu de Jeanne Cherhal, dans le but de provoquer chez le personnage de Pierre Niney une érection en bonne et due forme, explique l'actrice dans les pages du magazine Paris Match. Comme l'effet se fait attendre, il se projette un des films de jeunesse de Martha pour parvenir à jouir."

C'est purement et simplement une scène de cul

C'est avec surprise qu'Isabelle Adjani a découvert cette séquence, puisqu'elle avait tourné, avec Pierre Niney, devant un décor neutre sans se douter de ce qui se passerait dans le film après que son compère a appuyé sur la télécommande. "En voyant Mascarade terminé, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une séquence quasi porno ! Sur le tournage, il n'y avait rien sur l'écran car était prévue l'incrustation d'une scène de charme avec un côté un peu libertin, assure la maman de Gabriel Kane. Mais en fait, c'est purement et simplement une scène de cul qui est offerte à la libido du 'giton' qui habite chez elle ! Tout ça pour vous raconter que, quand on est actrice, on n'est jamais à l'abri d'une surprise !"

Sacré pirouette pour Nicolas Bedos, qui met en parallèle la réalité du désir des corps et du temps qui passe. Et c'est sans problème qu'Isabelle Adjani s'est prêtée au jeu, elle qui aspirait à tourner pour le réalisateur depuis longtemps. "Je ne refuse pas de vieillir, précise-t-elle. Je préférerais une existence terrestre à la Benjamin Button, même si j'apprécie de mieux me connaître après toutes ces années. Mais, oui, je déteste l'idée que la vie aille en nous dégradant, avant le stade finale du biblique 'poussière redeviendra poussière'..."

Retrouvez l'interview intégrale d'Isabelle Adjani dans le magazine Paris Match, n° 3834, du 27 octobre 2022.