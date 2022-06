Rita Ora bientôt mariée : elle va épouser un très célèbre (et séduisant) réalisateur !

Elle va dire "yes" sur plusieurs octaves. Selon les informations du journal The Sun, la chanteuse Rita Ora va épouser son compagnon Taika Waititi dans quelques semaines. Les amoureux, tout feu tout flamme, se seraient simultanément demandés en mariage. Leur histoire est, pourtant, plutôt récente. Ces deux-là s'étaient affichés ensemble, pour la première fois, durant l'année 2021, lors de l'avant-première du film The Suicide Squad organisée dans la ville de Los Angeles. Ils sont récemment apparus, main dans la main, durant la Fashion Week de Paris.

Il n'y a pas de bague ou autre

Contrairement à ses shows spectaculaires, Rita Ora ne prévoit pas les choses en grand pour son mariage. Elle envisagerait, au contraire, une cérémonie très discrète avec quelques invités, qui aurait lieu à Londres, en Angleterre. "Ils n'ont pas envie de quelque chose d'incroyable, confie un ami du couple au Sun. C'est juste qu'ils s'aiment et qu'ils ont décidé qu'il était temps de formaliser un peu leur relation. Ils sont extrêmement heureux. Mais il n'en ont pas fait des caisses avec les fiançailles. Pas de grosse demande, pas de post Instagram. Il n'y a pas de bague ou autre. Ils se sont juste rapprochés, de plus en plus, et se sont simplement dits, en même temps, 'Je veux qu'on se marie'"

Avant de pouvoir se passer la bague au doigt, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. La jeune chanteuse de 31 ans a plusieurs projets en cours, dont le tournage d'une saison de l'émission The Voice Australia. Quant à son fiancé, Taika Waititi, 46 ans, connu pour avoir réalisé Jojo Rabbit avec Scarlett Johansson, il travaillent actuellement sur plusieurs films dont Next Goal Wins, consacré à l'équipe des Samoa américaines de football et inspiré du documentaire Une équipe de rêve datant de 2014. Loin de se décourager, le couple prend son mal en patience avant de pouvoir avancer amoureusement jusqu'à l'autel. Les épousailles se dérouleront, simplement, quand chacun aura le temps de respirer un peu.