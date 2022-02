Rita Ora : Amoureuse et radieuse à la Fashion Week, avec son chéri Taika Waititi

Bientôt un an que Rita Ora et Taika Waititi sont en couple ! Depuis qu'ils ont officialisé leur relation, les deux stars se montrent fréquemment lors de soirées mondaines. La chanteuse et son chéri réalisateur ont encore profité de la Fashion Week milanaise pour s'offrir un voyage en amoureux...

Après New York et Londres, et avant Paris, Milan hérite du titre de capitale de la planète Mode ! Une nouvelle Fashion Week y a commencé ce mercredi 22 février 2022. Habituée de l'événement, Rita Ora en retrouve la frénésie, accompagnée de son compagnon Taika Waititi, qui la découvre. Mercredi après-midi, le couple a assisté à un des défilés les plus attendus de la semaine.

La chanteuse britannique et juge de l'émission The Voice Australia s'était méticuleusement préparée pour l'occasion, enfilant une tenue entièrement blanche. Complices et tactiles au premier rang, Rita Ora et Taika Waititi ont découvert la collection prêt-à-porter Fendi pour les saisons automne-hiver 2022-2023.

L'actrice française Adèle Exarchopoulos comptait aussi parmi les spectatrices du show.