Nicole Kidman sublime et amoureuse sur tapis rouge, au bras de son mari Keith Urban

Dans Being The Ricardos, Nicole Kidman joue l'épouse de Javier Bardem. En réalité, elle est mariée et folle amoureuse de Keith Urban. Ce dernier lui a apporté son soutien en assistant à l'avant-première de son nouveau film.

Being The Ricardos sera disponible le 21 décembre sur Amazon Prime et est déjà à l'affiche de plusieurs salles de cinéma. Nicole Kidman a célébré cette sortie ce mercredi 15 décembre en assistant à une nouvelle avant-première du long métrage. Après des projections à New York et Los Angeles auxquelles son partenaire Javier Bardem s'était joint, l'actrice de 54 ans s'est envolée sans lui pour Sydney, en Australie.

L'événement a eu lieu au Hayden Orpheum Picture Palace. Nicole Kidman s'y est rendue accompagnée de son mari, le chanteur Keith Urban, et de sa mère Janelle Kidman. Tous les trois sont passés sur le tapis rouge, avec une attention toute particulière portée par Nicole. L'icône hollywoodienne a fait sensation dans une robe vert émeraude et aigue-marine Etro, collection printemps-été 2022. Des souliers Aquazzurra complétaient son look du jour.