Nicole Kidman sublime en robe bustier au bras de Javier Bardem, élégant couple de cinéma

Après leur avant-première new-yorkaise, Nicole Kidman et Javier Bardem ont donc remis le couvert sur la côte ouest ! Dans Being The Ricardos, les deux comédiens interprètent les rôles des époux Lucille Ball et Desi Arnaz, tous deux menacés par des accusations personnelles choquantes, une diffamation politique et des tabous culturels. Inspiré de faits réels, le film réalisé et écrit par Aaron Sorkin est une immersion au coeur de la relation romantique et professionnelle du couple. Il invite les spectateurs dans la salle des auteurs, sur plusieurs plateaux de tournage et dans les coulisses d'une semaine critique de la production de la sitcom I Love Lucy.

Being The Ricardos sort sur Amazon Prime Video le 21 décembre prochain.

Dans la réalité, Nicole Kidman et Javier Bardem sont tous les deux mariés. Nicole Kidman au chanteur de country Keith Urban, et Javier Bardem à la sublime Penelope Cruz.