Diaporama Nicole Kidman sublime en robe bustier au bras de Javier Bardem, élégant couple de cinéma

1 / 20 Nicole Kidman sublime en robe bustier avec Javier Bardem, élégant couple de cinéma

2 / 20 Nicole Kidman et Javier Bardem à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles.

3 / 20 Nicole Kidman assiste à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

4 / 20 Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda et J.K. Simmons à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

5 / 20 Aaron Sorkin et sa fille Roxy Sorkin à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

6 / 20 Blanca Blanco à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

7 / 20 J.K. Simmons et sa femme Michelle Schumacher à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

8 / 20 Alia Shawkat à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

9 / 20 Nicole Kidman et Javier Bardem à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

10 / 20 Linda Lavin à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

11 / 20 Nicole Kidman et Javier Bardem à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

12 / 20 Nicole Kidman et Javier Bardem à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

13 / 20 Nicole Kidman et Javier Bardem à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

14 / 20 Nicole Kidman assiste à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

15 / 20 Nicole Kidman assiste à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

16 / 20 Nicole Kidman assiste à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

17 / 20 Nicole Kidman assiste à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

18 / 20 Nicole Kidman assiste à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.

19 / 20 Nicole Kidman et Javier Bardem à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Los Angeles, le 6 décembre 2021.