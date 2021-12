Nicole Kidman figée : son visage parfaitement lisse interroge

Ce jeudi 2 décembre 2021, Nicole Kidman a fait une apparition plus que remarquée à New York. Présente à la première du film Being the Ricardos - réalisé par Aaron Sorkin et disponible le 21 décembre prochain sur Amazon Prime - aux côtés du reste du casting (à savoir Jonathan Kimble Simmons, Nina Arianda et de l'époux de Penelope Cruz, Javier Bardem), la jolie blonde d'origine australienne est montrée très différente sur le tapis rouge.

Tout sourire face aux photographes présents, l'actrice et productrice de 54 ans a également dévoilé une peau parfaitement lisse. Un visage presque figé par le temps qui a le mérite de surprendre ses fans. L'épouse du chanteur australien Keith Urban s'est illustrée dans une robe blanche, marquant sa taille de guêpe à la perfection. Une apparition étonnante donc pour la mère d'Isabella Jane (28 ans), Connor (26 ans) - adoptés lors de sa précédente union avec Tom Cruise -, Sunday Rose (13 ans) et Faith-Margaret (10 ans), nées de son mariage avec l'ancien juré d'American Idol.