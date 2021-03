Nicole Kidman et Keith Urban en famille aux Golden Globes : leurs filles ont bien grandi !

Si Margot Robbie, Salma Hayek, Joaquin Phoenix ou encore Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas étaient sur le tapis rouge, la plupart des célébrités ont pris part aux Golden Globes 2021 depuis chez eux, pandémie oblige. Nommée pour le prix de la meilleure actrice dans une série ou un téléfilm grâce à son rôle dans The Undoing, Nicole Kidman a fait une apparition remarquée au début de la cérémonie diffusée dimanche soir, puisqu'elle était entourée de sa famille.

Apprêtée dans son canapé, l'actrice australo-américaine de 53 ans a pu compter sur les encouragements de son mari, le chanteur et musicien Keith Urban, mais également sur ceux de ses filles Sunday Rose et Faith Margaret (12 et 10 ans). Bien que leurs deux parents soient des stars du cinéma et de la musique country, les deux jeunes filles se veulent plutôt discrètes et ne font que de rares apparitions publiques. Tout sourire dans sa robe noire Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière, Nicole Kidman a finalement assisté au sacre de la jeune actrice Anya Taylor-Joy pour sa performance dans la série Le Jeu de la dame (Netflix).

"Les filles sont clairement en majorité ! Mais comme le disent mes filles, 'le chien est un garçon !', Nicole Kidman avait-elle commenté lors d'une interview avec l'édition australienne du magazine Marie Claire, en novembre 2020. Parfois, [Keith] a juste besoin de s'échapper avec sa guitare. De temps en temps je le retrouve dans le placard en train de jouer de la guitare. C'est dans ces moments que je sais que nous devons vraiment lui donner de l'espace. Oh, et il cherche des voitures sur Google. Je sais qu'il est stressé quand il cherche des voitures sur Google."