Tom Cruise et Nicole Kidman : Rare photo de leur fille Bella, qui a bien changé

Bella a été adoptée en 1992 par Tom Cruise et Nicole Kidman, avant d'être rejointe par son frère Connor trois ans plus tard. Le couple star a divorcé en 2001, après dix ans de mariage. Depuis, les deux acteurs n'évoquent que très rarement leurs deux enfants, élevés loin des paillettes et des paparazzi. En 2018, lors d'une interview accordée au magazine australien Who, la star de Moulin Rouge! avait tout de même confié : "Je suis très discrète sur tout ça. Je dois protéger toutes ces relations. Je sais à 150% que je donnerais ma vie pour mes enfants parce que c'est mon devoir", avait confié l'actrice, également maman Sunday (12 ans) et Faith (10 ans) avec le chanteur de country Keith Urban.

Nicole Kidman avait également commenté le lien de Bella et Connor avec l'église de Scientologie, les deux jeunes gens étant très pratiquants comme leur père : "Ils sont adultes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont choisi d'être scientologues et, en tant que mère, mon job est de les aimer."