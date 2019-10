Tom Cruise s'éclate avec son fils Connor... loin, très loin de la petite Suri

Et Suri Cruise, dans tout ça ?

Tom Cruise et Nicole Kidman ont adopté Connor le 17 janvier 1995. Mais dans la famille, on ne peut pas dire que tout le monde soit logé à la même enseigne. Suri Cruise, la fille de 13 ans de Katie Holmes, n'a tout simplement pas de nouvelles de son père depuis plus de six ans. En 2012, c'est la maman qui en obtenait la garde exclusive et s'est depuis tenue éloignée de tout ce qui touchait à son ex. Quant à une éventuelle relation fraternelle entre Suri et Connor Cruise, impossible de savoir si elle a un jour existé. Si l'on en croit la manière dont Katie Holmes a été malmenée par la scientologie, difficile de croire qu'elle laisse sa fille avoir le moindre contact avec son demi-frère...