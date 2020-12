Tom cruise papa de Isabella, Connor et Suri : ses 3 enfants ont bien grandi !

Être père de trois enfants, une "Mission Impossible" pour Tom Cruise ? Marié de 1990 à 2001 avec l'actrice Nicole Kidman, les époux avaient adopté deux enfants au cours de leur union : Isabella en 1992 puis Connor en 1995.

Devenu aujourd'hui un valeureux jeune homme passionné de pêche, Connor travaille désormais comme DJ à Miami en Floride. Auparavant, il avait fait quelques apparitions dans les films Sept vies (en 2008) et L'aube rouge (en 2012). De son côté, Isabella vit à Croydon en Angleterre et travaille comme créatrice de t-shirts. Elle est mariée à Max Parker depuis 2015 (un consultant informatique). Pour rappel, Isabella et Connor sont de fervents défenseurs de l'Église de scientologie, tout comme leur père, et ont décidé de couper les ponts avec leur mère Nicole Kidman.

Une p*tain de SP

La cause ? Celle-ci serait une mécréante étant donné qu'elle n'adhère pas à la scientologie. Elle est d'ailleurs considérée comme une "SP" (l'acronyme pour "personne suppressive"). Interviewée par Leah Remini en 2006, Isabella avait d'ailleurs décrit sa tendre maman comme une "p*tain de SP". Mère modèle, l'actrice d'Eyes Wide Shut avait déclaré qu'Isabella et Connor étaient "des adultes", qu'ils étaient "aptes à prendre leurs propres décisions. Qu'ils ont fait le choix d'être scientologues et qu'en tant que mère, son devoir est de les aimer."

Entre 2005 et 2012, Tom Cruise a vécu une nouvelle histoire amoureuse avec Katie Holmes. Ensemble, les époux ont donné naissance le 18 avril 2006 à une fille prénommée Suri. Divorcé depuis 2012, Tom n'a quasiment plus aucun contact avec sa fille, dont Katie Holmes a eu la garde exclusive.

Elle a toujours eu une forte personnalité

Âgée de 14 ans, la petite Suri a bien grandi et vit avec sa maman à New York (très) loin de la Scientologie. "Je l'aime tellement. Mon plus grand objectif a toujours été de développer son individualité. Je veux m'assurer qu'elle est à 100 % elle-même et qu'elle est forte, confiante et capable. Et qu'elle en ait conscience. Elle a toujours eu une forte personnalité" indiquait Katie Holmes dans la magazine InStyle en mars 2020.

Inquiète pour l'avenir de Suri, l'actrice Leah Remini a confié au New York Post en août 2020 qu'elle redoutait que Tom ne tente bientôt d'embrigader sa fille dans l'église de scientologie, comme il avait fait pour ses deux aînés. "L'église de scientologie considère Katie Holmes comme une ennemie, et de ce fait, Tom pense, comme tous les scientologues, qu'il ne peut pas être connecté à Suri. Je suis certaine que son plan rusé est d'attendre que Suri grandisse pour qu'il puisse la recruter dans la scientologie et l'attirer loin de sa mère." À suivre...