Tom Cruise : Sa fille Bella refuse d'emménager dans sa très luxueuse demeure londonienne

Ce n'est un secret pour personne : Tom Cruise galère avec ses enfants. Sa relation avec Suri, sa petite dernière, est inexistante et sa fille aînée, Isabella - dite Bella - vient de refuser d'emménager avec lui. L'offre était, pourtant, plutôt alléchante. Depuis deux ans, le comédien vit dans une résidence historique qui appartenait autrefois à la reine, qu'il loue contre l'équivalent de 455 000 dollars par mois. Il a donc proposé à la jeune femme de le rejoindre pour profiter des nombreux avantages que proposent cette propriété : quatre chambres, quatre étages, une piscine intérieure, un petit supermarché personnel, un spa et une vue à couper le souffle.

"Tom Cruise peut appeler le room service des restaurants de la Corinthia Residence, explique une source du Dailymail. Le Bar & Grill du chef étoilé Tom Kerridge, par exemple." Malheureusement, cette large bâtisse située au 10 Downing Street de Londres n'est pas du goût d'Isabella. Selon les voisins de son papa, elle préfèrerait vivre de manière plus discrète, moins faste, peu attirée par la vie luxueuse qu'elle a vécu plus jeune. Elle loge actuellement avec son mari Max Parker, un consultant informatique, et leur animal de compagnie - un reptile - du côté de Croydon, dans le sud de la capitale britannique.

Ni père, ni mère

Décidément, Bella n'est pas très proche de ses parents. Adoptée en 1992 par Tom Cruise et Nicole Kidman, la jeune femme de 27 ans a coupé les ponts avec sa mère depuis des années. Comme l'expliquait l'actrice, le coeur brisé, sa fille lui a préféré la scientologie... tout comme son frère Connor. C'est pourquoi elle n'a pas assisté à son mariage avec Max Parker, en 2015. "C'est notre travail, en tant que parents, de leur offrir un amour inconditionnel. Rien d'autre, précisait-elle au Sun. Ce dont un enfant a besoin, c'est de l'amour et je suis là pour les aimer et les soutenir. Être mère est un voyage. Il y aura toujours d'incroyables pics, des vallées, que vous soyez une mère adoptive ou biologique..."