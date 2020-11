Tom Cruise : Pourquoi a-t-il coupé tout contact avec sa fille Suri ?

Amoureuse, Katie Holmes affiche peut-être sa romance avec le chef new-yorkais Emilio Vitolo, mais elle continue de garder le mystère sur sa relation avec son ex-mari Tom Cruise, le père de Suri (14 ans). L'acteur qui tourne actuellement Mission Impossible 7 en Italie n'aurait en effet plus aucun contact avec sa fille, élevée par sa mère loin de la scientologie. Une rumeur confirmée par le blogueur américain Tony Ortega, auprès du magazine Paris Match publié le 19 novembre 2020.

"Il n'y a aucun signe qu'ils entretiennent une relation, l'auteur de documentaires et de livres à charge contre la scientologie a-t-il expliqué à nos confrères. Il a personnellement choisi la scientologie contre sa fille ! C'est tragique." Cela fait maintenant 8 ans que Katie Holmes a quitté Tom Cruise et pris ses distances avec l'Eglise de Scientologie, qui avait pourtant célébré leur grand mariage en Italie, en 2006. Bien que l'acteur de Top Gun ait obtenu un droit de visite lors de ce divorce express, négocié en dix jours, on ne peut pas dire qu'il en abuse... L'Américain de 58 ans aurait coupé tout contact avec sa fille puisqu'elle n'est pas élevée selon les préceptes de ce culte, contrairement à ses aînés.

Isabella et Connor, aujourd'hui âgés de 27 et 25 ans, sont les deux enfants adoptés par Tom Cruise et Nicole Kidman pendant leur mariage, entre 1990 et 2001. Tous deux ont adopté la croyance de leur célèbre papa et sont des membres actifs de l'Eglise de Scientologie. C'est la raison pour laquelle leur mère, installée en Australie, n'a plus de contact avec eux. "Ils ont fait le choix d'être scientologues et, en tant que mère, quel que soit mon avis, c'est mon devoir de les aimer", la star des films Eyes Wide Shut, Moulin Rouge et The Hours avait-elle esquivé en 2018, dans une interview pour le magazine australien Who.

Bien loin de sa fille Suri, qui vit à New York avec Katie Holmes, Tom Cruise est aujourd'hui installé en Floride, à Clearwater, tout près du QG de la scientologie, de ses trois soeurs Lee Ann, Marian et Cass, elles aussi scientologues, et de Connor. Isabella, qui se fait appeler Bella, a quant à elle préféré vivre à Londres avec son mari.