Katie Holmes en couple avec Emilio : pause pizzas, shopping, bisous... romance à New York

Katie Holmes a définitivement tiré un trait sur son histoire de coeur, longue de six ans, avec Jamie Foxx. L'actrice de 41 ans est de nouveau en couple. Depuis septembre 2020, elle partage sa vie avec le chef Emilio Vitolo Jr., âgé de 33 ans. Les amoureux passent tout leur temps libre ensemble, arpentant New York dans tous les sens.

Installée depuis quelques années à Big Apple, où elle élève seule sa fille Suri Cruise (14 ans, née de son histoire passée avec Tom Cruise), Katie Holmes n'y a pas trouvé qu'un refuge : elle y a aussi trouvé l'amour. L'ancienne star de la série culte Dawson roucoule dans les bras d'Emilio Vitolo Jr., chef au restaurant Emilio's Ballato. Ensemble, ils vivent une romance new-yorkaise digne d'un film de Woody Allen. Ils ont été vus main dans la main, et masque de protection contre le coronavirus sur le visage, faisant du shopping dans le quartier de SoHo à Manhattan, allant engloutir avec appétit une pizza au restaurant ou se promenant dans les rues en échangeant de tendres baisers... Pas diva hollywoodienne pour un sou, Katie Holmes a même avec son chéri dans le métro.

La romance de Katie Holmes, que l'on a pu voir ces derniers temps dans The Boy : La Malédiction de Brahms ainsi que dans The Secret: Dare to Dream, avait fait parler lors de la parution de photos d'elle la montrant accroupie sur son amoureux en pleine séance de baisers. Il faut dire qu'à ce moment-là, Emilio Vitolo Jr. était encore fiancé et n'avait pas prévenu sa compagne, Rachel Emmons, que tout était fini entre eux. Elle avait appris la nouvelle dans la presse... Qu'à cela ne tienne, pas gênée par la situation, Katie Holmes savoure sa nouvelle histoire de coeur et bombarde de messages son chéri quand ils ne sont pas ensemble. Une histoire de coeur assez sérieuse pour envisager de présenter Emilio à Suri ?