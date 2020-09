Katie Holmes bombarde de messages son chéri infidèle malgré le scandale

Katie Holmes n'est plus un coeur à prendre. L'ancienne star de la série culte Dawson, qui s'est séparée de l'acteur Jamie Foxx après presque six ans de relation, est retombée amoureuse. Elle fréquente le jeune chef Emilio Vitolo Jr., qui habite comme elle à New York. Une romance au coeur d'un scandale : lorsqu'il s'est mis en couple avec elle, il était encore fiancé et sa compagne a appris cela par des photos volées parues dans la presse. L'actrice, quant à elle, semble s'en moquer totalement.

Comme le rapporte le site People, Katie Holmes (41 ans) est folle amoureuse du séduisant cuisinier Emilio Vitolo Jr. (33 ans) et vibre comme une adolescente. "Emilio est charmant, il aime flirter. C'est assez facile de comprendre comment Katie a succombé. Elle a l'air à fond sur lui. Elle envoie des messages à Emilio toute la journée et il adore cela. Il ne se lasse jamais de l'attention qu'elle lui porte", a raconté au site une source bien informée. La star, qui possède un bel appartement à New York et multiplie les déplacements à Los Angeles pour les besoins de sa carrière, profite de chaque moment libre pour aller le voir à son restaurant, Emilio's Ballato, où il travaille avec son père et reçoit les plus grandes stars, de Barak Obama à Rihanna.

Katie Holmes, qui passe pour une briseuse de ménage, était-elle au courant que son amoureux était fiancé lorsqu'elle a commencé à sortir avec lui ou lui avait-il caché cette information ? Quoi qu'il en soit, Emilio a laissé tomber sa compagne, Rachel Emmons, et l'actrice a choisi de poursuivre leur romance. Celle que l'on a également vue dans Batman Begins, Jack et Julie, La Femme au tableau ou dans la série The Kennedys élève seule sa fille Suri Cruise (14 ans) - scolarisée dans une chic école de Manhattan -, depuis son divorce avec Tom Cruise en 2012. Le célèbre acteur n'aurait pas vu sa petite dernière depuis des années et son appartenance à l'Église de scientologie ne serait pas étrangère à la situation...