Diaporama Nicole Kidman figée : son visage parfaitement lisse interroge

1 / 22 Nicole Kidman figée : son visage parfaitement lisse interroge

2 / 22 Nicole Kidman - Première du film "Being The Ricardos" à New York.

3 / 22 Nicole Kidman, Javier Bardem - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021

4 / 22 J.K. Simmons, Nina Arianda, Nicole Kidman, Aaron Sorkin et Javier Bardem - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021

5 / 22 Nicole Kidman, Aaron Sorkin - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021

6 / 22 Nicole Kidman - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021

7 / 22 Nicole Kidman et Javier Bardem - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021.

8 / 22 Nicole Kidman - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021.

9 / 22 Nicole Kidman - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021

10 / 22 Nicole Kidman et le réalisateur, Aaron Sorkin - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021.

11 / 22 Nicole Kidman - Première du film "Being The Ricardos" à New York. Le 2 décembre 2021.

12 / 22 Nicole Kidman est en promotion pour le film "Being the Ricardos" à New York le 2 décembre 2021.

13 / 22 Nicole Kidman arrive à une session "Q&A" à New York, à l'occasion de la sortie du film "Being the Ricardos". Le 17 novembre 2021

14 / 22 Nicole Kidman à la sortie de l'émission "Kelly & Ryan" à New York, le 2 décembre 2021.

15 / 22 Nicole Kidman lors du photocall de la soirée "InStyle Awards 2021" au Getty Center à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 15 novembre 2021.

16 / 22 Nicole Kidman - People à la soirée de gala de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, le 25 septembre 2021.





17 / 22 Nicole Kidman à Hong-Kong pour le tournage d'une nouvelle série. Après avoir essuyé de vives critiques suite à son exemption de quarantaine pour travailler dans la ville.. Le 25 août 2021

18 / 22 Nicole Kidman joue dans le film "Nine Perfect Strangers" sur Amazon Prime.

19 / 22 Nicole Kidman sur le tournage de "Being the Ricardo's" à Los Angeles le 30 avril 2021.

20 / 22 Nicole Kidman - 26ème cérémonie annuelle des "Screen Actors Guild Awards" ("SAG Awards") au "Shrine Auditorium" à Los Angeles, le 19 janvier 2020.

21 / 22 Nicole Kidman au photocall de la 31ème édition des "Producers Guild Awards (PGA)" à Los Angeles le 18 janvier 2020.