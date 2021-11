Nicole Kidman amoureuse et naturelle avec son mari Keith Urban, tendre instant à la plage

"Couple goals", "Je veux être aimée comme tu l'es", "Joyeux Thanksgiving à mon couple préféré", peut-on lire dans les réactions. Les abonnés de Nicole Kidman sont en admiration devant l'amour que se témoignent Keith Urban et elle, par déclarations interposées sur les réseaux sociaux.

Nicole Kidman et Keith Urban se sont rencontrés en 2005. Ils se sont mariés le 25 juin 2006 à la chapelle du Cardinal Cerretti Memorial, à Sydney, en Australie. Les deux époux sont parents de deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret (née d'une mère porteuse), âgées de 13 et 11 ans.

Avant d'épouser et de fonder une famille avec le chanteur de country, Nicole Kidman a été mariée à Tom Cruise. Ils s'étaient rencontrés en 1989 peu avant le début du tournage du film Jours de tonnerre (dont ils étaient les stars) et se sont mariés l'année suivante, lors du réveillon de Noël, en 1990. Nicole et Tom ont eu deux enfants, une fille adoptée et un garçon prénommés Isabella et Connor (29 et 26 ans). Ils se sont séparés en 2001 et ont divorcé la même année.

Après ce divorce, Nicole Kidman a été fiancée à Lenny Kravitz en 2003, et a ensuite fréquenté le rappeur et producteur de musique Q-Tip. Patiente en amour, la star du film Being The Ricardos (avec Javier Bardem, disponible le 21 décembre sur Amazon Prime Video) a fini par trouver son âme soeur !