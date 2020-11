Nicole Kidman, son divorce douloureux avec Tom Cruise : "J'étais très mal"

Ils étaient l'un des couples les plus glamours de la planète Hollywood. Mais ça c'était avant. Bien avant. Mariés en décembre 1990, Nicole Kidman et Tom Cruise ont décidé de poursuivre l'aventure séparément onze ans plus tard pour "différends irréconciliables". Les tapis rouges, les paillettes, les scènes olé olé tournées pour Stanley Kubrick n'auront pas réussi à sauver leur amour. Des mois et des mois plus tard, alors qu'elle assure la promotion de la série The Undoing, la comédienne conserve en mémoire une rupture douloureuse.

"Lorsque j'ai reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour The Hours, j'étais très mal, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Public. Divorcée depuis deux ans, je n'avais personne avec qui le fêter. En plus, pour beaucoup, je restais Nicole Kidman, l'ex Madame Tom Cruise. Il m'a fallu du temps pour reconquérir ma propre identité." Bien sûr, l'actrice s'est très largement fait un nom et a éclipsé cette relation en faisant rire, sourire, pleurer les spectateurs - quand ceux-ci avaient encore accès aux salles de cinéma. Dans la série The Undoing, elle incarne aujourd'hui pour HBO une thérapeute assoiffée de pouvoir face à Hugh Grant. Ce qui ne pourrait pas être plus à l'opposée de la réalité.

Nicole Kidman a beau être l'une des plus belles icones du septième art, elle a souhaité s'éloigner de ce monde qui ne lui correspondait guerre. "Deux ans plus tard, je rencontrais Keith Urban lors d'une soirée à Los Angeles et ma vie a basculé, poursuit-elle. En m'installant avec lui dans le Tennessee, j'ai tourné le dos à un milieu peu bienveillant. Il est arrivé alors que je ne croyais plus en l'amour. J'étais à ramasser à la petite cuillère. Il a su me protéger et il m'a appris à être plus ouverte, plus à l'aise en société. Il me pousse à me dépasser, comme mes filles : les élever m'a obligée à me focaliser sur d'autres que moi. Les enfants, c'est parfait pour tuer l'égo ! Je regrette de ne pas avoir connu Keith avant : j'aurais eu plus d'enfants avec lui !" Mieux valait tard que jamais...

