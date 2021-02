Tom Cruise et Nicole Kidman : Leur fils Connor a incroyablement changé !

Connor est le deuxième enfant de Tom Cruise et Nicole Kidman. Il a une grande soeur, Isabella (28 ans), adoptée comme lui par le couple, et trois petites (demi-)soeurs : Suri Cruise (14 ans), née du mariage de son papa et Katie Holmes, Sunday et Faith (12 et 10 ans), fruits de l'union de sa maman avec Keith Urban.

Nicole Kidman justement, a affirmé en septembre 2019 qu'elle n'était plus en contact avec ses deux premiers enfants. "Ils ont fait le choix d'être scientologues, expliquait l'héroïne de la série The Undoing au tabloïd britannique. C'est notre travail, en tant que parents, de leur offrir un amour inconditionnel. Rien d'autre. Ce dont un enfant a besoin, c'est de l'amour et je suis là pour les aimer et les soutenir. Être mère est un voyage. Il y aura toujours d'incroyables pics, des vallées, que vous soyez une mère adoptive ou biologique."

L'église de scientologie interdit à ses adeptes d'avoir des rapports avec des personnes extérieures.