Nicole Kidman : Rare photo de sa fille Faith pour son anniversaire

Dimanche 29 décembre 2019 avait des airs de prolongement de Noël pour la famille Kidman. Nicole et son époux Keith Urban ont célébré le 9e anniversaire de leur plus jeune fille, Faith Margaret. On imagine que la fillette a été couverte de cadeaux, même si sa maman est restée plutôt discrète concernant cette fête d'anniversaire. D'ordinaire très réservée sur la vie de ses enfants, Nicole Kidman a fait une exception en dévoilant deux photos sur Instagram.

On a pu ainsi découvrir le joli gâteau d'anniversaire de Faith, au chocolat avec glaçage et bougies roses. Petit couac : on comptait d'ailleurs 10 bougies au lieu de 9. Une erreur qui ne semble pas avoir perturbé la fête. "Notre bébé a désormais 9 ans ! Nous t'aimons si fort, notre précieuse petite fille. Joyeux anniversaire Faith !", a écrit la star de Big Little Lies en légende.

Les 6 millions d'abonnés de Nicole Kidman pouvaient également contempler une photo inédite en noir et blanc de la petite Faith lorsqu'elle était encore très jeune. De quoi plaire à ses followers. "Quelle photo !", s'est extasiée Gwyneth Paltrow. "Superbe ! Joyeux anniversaire Faith", a souhaitéReese Witherspoon . "Magnifiques", a commenté Naomi Campbell.