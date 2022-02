Adèle Exarchopoulos sublime en blanc : elle fait sensation à la Fashion Week de Milan

Entre la sortie imminente de Rien à foutre (en salles le 2 mars prochain) et sa nomination aux César (pour Mandibules), Adèle Exarchopoulos vit une fin de mois de février complètement folle ! Elle s'est accordée un court répit bien mérité, le temps d'un défilé de mode. Angélique en veste et short blancs, l'actrice est devenue spectatrice...

Après New York et Londres, la Fashion Week fait trembler Milan ! Elle y a commencé ce mercredi 22 février et Adèle Exarchopoulos s'est empressée d'en retrouver la ferveur, en assistant au défilé Fendi. La maison italienne a présenté sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023, collection que l'actrice de 28 ans a eu la chance de découvrir. Et pour l'occasion, Adèle s'était minutieusement préparée ! Sublimée par son maquilleur, son coiffeur et sa styliste, la star révélée par le film La Vie d'Adele - Chapitre 1 & 2 a régalé les photographes dès son arrivée. Ces derniers ont craqué pour sa tenue du jour, entièrement signée Fendi et composée d'un blazer, d'un short blancs et de sandales.