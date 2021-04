Rita Ora en couple : son idylle discrète avec un réalisateur oscarisé...

On se demandait bien ce que pouvait faire Rita Ora de tout son temps en Australie. Installée à Sydney depuis quelques mois, la chanteuse et actrice britannique de 30 ans a été photographiée en train d'y faire différentes activités - du shopping, des séances bronzage et du sport, majoritairement -, mais un de ses passe-temps a échappé aux paparazzi. D'après les informations du Sun, Rita Ora aurait débuté une relation sérieuse avec le réalisateur Taika Waititi.

Le génie oscarisé en 2019 pour le film Jojo Rabbit était apparu incognito - le visage presque dissimulé par une casquette - sur l'une des photos Instagram de Rita Ora, enlaçant tendrement la chanteuse. Présente sur le sol australien pour le tournage de la nouvelle saison locale de The Voice, où elle est coach, l'interprète de How we do serait en couple "depuis plus d'un mois" avec Taika Waititi.

"Ils sont ensemble depuis le mois de mars mais ils essaient de faire profil bas. Cependant, tous leurs amis savent qu'ils sont en couple. Ils sont vraiment très épris l'un de l'autre", a commenté une source proche de Rita Ora auprès du Sun, le 27 avril 2021.