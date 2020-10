50 Nuances Plus Claires : Un autre acteur aurait dû jouer Christian Grey

La trilogie Fifty Shades est une des sagas cinéma les plus rentables de l'histoire ! Des millions de spectateurs se sont passionnés pour les aventures de Christian Grey, joué par Jamie Dornan. Le personnage principal aurait pourtant du avoir un autre interprète...

La série Sons Of Anarchy, Pacific Rim, Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur... Charlie Hunnam possède une filmographie honorable. L'acteur aurait pu y ajouter 50 nuances de Grey, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires, s'il ne s'était engagé pour un autre film. Casté pour le rôle de Christian Grey, Charlie Hunnam a du renoncer au projet pour tenir sa promesse, faite au réalisateur Guillermo Del Toro.

"J'avais donné ma parole à Guillermo que j'allais faire ce film [Crimson Peak, NDLR] plus d'un an avant. Les gens me disaient, 'Tu es fou ? Guillermo a encore 4 mois pour refaire le casting, c'est le 4e personnage principal, tu peux aller faire [Fifty Shades] à la place.' J'ai répondu, 'Je ne peux pas. C'est mon ami. J'ai fait un film avec lui [Pacifim Rim, sorti en 2013, NDLR], je lui ai donné ma parole', expliquait Charlie Hunnam au magazine VMAN en 2015. C'était profondément déplaisant et intense émotionnellement."

Charlie Hunnam a tenu parole et renoncé au premier rôle de la saga 50 Nuances pour apparaître dans Crimson Peak aux côtés de Tom Hiddleston et Jessica Chastain.