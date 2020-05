Dakota Johnson préfère-t-elle Jamie Dornan ou Christian Grey ? Elle répond

C'est depuis chez elle, dans sa maison de Los Angeles, que Dakota Johnson assure la promotion de son dernier film High Note, sorti ce 29 mai 2020 en vidéo à la demande. L'occasion pour l'actrice américaine d'accorder plusieurs interviews, dont un drôle d'entretien avec le comédien Josh Horowitz diffusé sur YouTube jeudi. Alors qu'elle se prêtait au jeu du Tu préfères ?, la star de la saga Fifty Shades of Grey a tranché entre Jamie Dornan et son personnage Christian Grey.

La question est pour le moins précise : "Est-ce-que tu préfères faire partie d'un club de lecture érotique avec Jamie Dornan ou Christian Grey ?" Ce à quoi Dakota Johnson, qui a interprété le personnage principal d'Anastasia Steele dans les films, a répondu après quelques secondes de réflexion : "Probablement Jamie. Il est beaucoup plus drôle que Christian Grey." De quoi faire taire une bonne fois pour toutes les rumeurs de tensions sur le tournage entre les deux acteurs.

Dakota Johnson et Jamie Dornan se sont donnés la réplique en 2015, puis 2017 et 2018, dans les trois films tirés des livres à succès d'E. L. James. Rapidement, des rumeurs avançaient que les deux comédiens ne s'entendaient pas. Pourtant, dès la sortie du premier film, chacun s'est efforcé de démentir ces présumées tensions : "Les gens vont dire ça parce que c'est une histoire et que les gens aiment créer un peu de battage médiatique avant la sortie du film, avait affirmé le comédien à E! News en 2015. C'est une histoire évidente à inventer, vous savez, si j'étais dans un monde où j'invente de fausses histoires, que je commencerais peut-être par faire ça sur un blog." De son côté, sa partenaire avait affirmé deux ans plus tard au magazine Vogue : "Nous nous détestons et nous avons une liaison, donc tout le monde a raison. Qu'est-ce-que vous pensez de ça ?"