Fifty Shades Darker : Le tsunami provoqué par le film avant même sa sortie

Le deuxième volet de la saga Fifty Shades s'est tristement illustré en 2017 lors des Golden Raspberry Awards, la cérémonie qui récompense le pire du cinéma... Pourtant, Cinquante nuances plus sombres (le titre du film en français) était attendu avec impatience par le public et avait même décroché un record plutôt engageant quelques mois avant sa sortie en salles.

Le 15 septembre 2015, Universal dévoilait la première bande-annonce officielle du film sur différentes plateformes telles que YouTube, Facebook et Instagram : en seulement 24 heures, la vidéo avait cumulé 114 millions de vues, dont 74,6 millions uniquement en Amérique du Nord. Un record précédemment détenu par le film Star Wars : Le Réveil de la Force et sa bande-annonce sortie en octobre 2015, qui avait comptabilisé 112 millions de vues en une journée. Le record de Fifty Shades Darker a finalement été dépassé un an plus tard par La Belle et la Bête de Disney et ses 127,6 millions de vues en 24 heures.

Cinquante nuances plus sombres a peut-être rencontré son public, comme en témoignent ses quelque 345 millions d'euros de recette à travers le monde, mais le film n'a pas séduit la critique. En plus de nombreux avis négatifs dans la presse, le film a décroché neuf nominations lors des Golden Raspberry Awards de l'année 2017 : celle du pire film, du pire acteur pour Jamie Dornan, de la pire actrice pour Dakota Johnson... Finalement, Kim Basinger a remporté le prix de la pire actrice dans un second rôle, trophée qu'elle ne s'est pas donné la peine de récupérer...