Cinquante nuances plus sombres : le film détient un record peu flatteur...

Au début des années 2010, le monde de l'édition est en ébullition grâce à la trilogie romantico-érotique pour ménagères en mal de sensations Fifty Shades of Grey (Cinquante nuances de Grey) de la romancière américaine E. L. James. Elle écoulera 125 millions de livres à travers le monde et, bien évidemment, Hollywood s'emparera des droits. Ce 28 mai, TCM diffuse le deuxième volet adapté de l'oeuvre, Cinquante nuances plus sombres.

Sorti au cinéma en 2017, sous le titre anglais Fifty Shades Darker, le film réalisé par James Foley fera un carton au box-office mondial, récoltant 381 millions de dollars pour un budget de 55 millions ! En France, il totalisera 3,1 millions d'entrées. Malgré ce succès populaire, l'accueil du film auprès de la presse spécialisée est catastrophique. Ainsi, lors de la 38e édition de la redoutée cérémonie des Golden Raspberry Awards, à Los Angeles - qui récompense le pire de la production cinématographique de l'année écoulée -, il recevra pas moins de neuf nominations : pire acteur, pire actrice, pire photo, pire réalisateur, pire actrice dans un second rôle (un prix obtenu par Kim Basinger), pire duo scénaristique, pire critique sur Rotten, pire scénario et, enfin, pire suite, adaptation, prequel ou sequel (un prix également obtenu) !

Qu'à cela ne tienne, puisque les billets verts s'accumulent, la production mettra en scène le dernier volet de la trilogie, qui sortira l'année d'après, Cinquante nuances plus claires. Le film, toujours porté par Dakota Johnson (Anastasia Steele) et Jamie Dornan (Christian Grey) dans les rôles principaux, récoltera cette fois 371 millions de dollars au box-office.

