Taika Waititi (Jojo Rabbit) séparé de sa femme... En couple avec son assistante?

Kate Winslet, Sandra Bullock, Halle Berry, Jane Fonda, Faye Dunaway, Susan Sarandon, Liza Minnelli, Kim Basinger, Angelina Jolie ou encore Rachel Weisz : toutes ont été frappées par cette étonnante malédiction qui veut que le gain d'un Oscar par une actrice soit rapidement suivi d'une perte sentimentale. Certaines stars masculines ont également payé ce tribut, mais, dans le cas de Taika Waititi, la malédiction était en retard : le réalisateur acclamé n'est plus en couple avec son épouse... depuis près de deux ans !

Quelques semaines après le triomphe de l'acteur et - désormais surtout - réalisateur néo-zélandais de 44 ans, récipiendaire en février à Los Angeles de l'Oscar du Meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, histoire d'un petit garçon qui a Hitler pour ami imaginaire qu'il a écrite et mise en scène d'après le roman Caging Skies de Christine Leunens, la Page Six du New York Post révèle que son mariage avec la productrice Chelsea Winstanley est de l'histoire ancienne puisqu'ils se seraient séparés il y a deux ans. D'après le média américain, il aurait même été vu récemment avec une femme qui, après avoir été son assistante, pourrait bien être sa nouvelle compagne.

Taika Waititi et Chelsea Winstanley formaient un couple depuis une dizaine d'années. Après une première rencontre autour de l'an 2000, à l'occasion d'une interview que Chelsea, elle aussi néo-zélandaise, avait recueillie dans le cadre d'un documentaire sur les artistes maoris, ils s'étaient retrouvés en 2010 lorsqu'ils avaient collaboré sur le film Boy, drame qui avait contribué à révéler Taika sur la scène internationale. Ils s'étaient mariés deux ans plus tard à New York et de leur union sont nés deux filles, Te Hinekāhu (7 ans) et Matewa Kiritapu (4 ans).

Les deux ex-conjoints étaient apparus ensemble lors d'une soirée en marge des Golden Globes en janvier, réunis pour une photo de groupe des équipes de Jojo Rabbit, sur lequel Chelsea a également travaillé, mais les suiveurs du réalisateur et de son épouse avaient déjà été intrigués de ne pas les voir en couple durant la période de promotion du film. Et, aux Oscars, c'est sa mère qui l'accompagnait : "Bien mieux qu'un bouche-trou ! (à tous ceux qui m'ont envoyé des messages réconfortants, vous voyez ce que je veux dire)", avait-elle écrit en légende d'une photo souvenir de cette soirée partagée sur Instagram. Page Six relate par ailleurs qu'elle aurait commenté du hashtag "pasmonmari" un portrait de Taika et elle, et rapporte une déclaration assez cash qu'elle avait faite en 2018 au New Zealand Herald : "J'en ai juste marre des femmes représentées comme vivant dans l'ombre de leur partenaire, c'est tout. J'ai fait un film avec lui, j'étais réalisatrice avant de le connaître et je continue à mener mes propres activités."

Pour ce qui concerne Taika Waititi, ce n'est pas avec sa mère qu'il a été vu à plusieurs reprises ces derniers temps, mais avec une certaine Polly Stoker, qui fut son assistante sur les films À la poursuite de Ricky Baker (2016) et Thor : Ragnarok (2017), dont il prépare actuellement la suite, Thor : Love and Thunder, attendue en 2021. Ils étaient assis ensemble aux Golden Globes et aux Oscars, et ont depuis été repérés ensemble, le 10 mars, à un match de NBA des Los Angeles Lakers. Ceci semble expliquer cela...