Malédiction des Oscars : Ces couples stars auxquelles la cérémonie a été fatale

Jean Dujardin et Alexandra Lamy

Couple chouchou des Français, Jean Dujardin et Alexandra Lamy se rencontrent et tombent amoureux sur le tournage de la série Chouchou et Loulou. Coup de foudre immédiat pour les deux acteurs, pourtant déjà en couple. Jean était avec marié et avait deux enfants (Jules et Simon). De son côté, Alexandra Lamy était en couple avec Thomas Jouannet (avec lequel elle a eu une fille Chloé). Interviewé sur C8 en 2017, il racontait : "Quand on a terminé Un gars, une fille, on s'est rendu compte qu'on n'arri­vait pas à se sépa­rer. (...) On était fou amou­reux l'un de l'autre, évidem­ment." Ils se marient en 2009. En 2012, Jean obtient l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Artist. Ils se séparent un an plus tard, en novembre 2013.