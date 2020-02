Oscars 2020 : Et la tenue la plus chère de l'histoire de la cérémonie est...

Plus que quelques heures avant que les stars n'envahissent le tapis rouge du prestigieux Dolby Theater, où se tiendra ce 9 février 2020 la 92e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Charlize Theron... En attendant de découvrir les looks des acteurs attendus dimanche soir, retour sur la tenue la plus chère jamais portée sur le red carpet.

Il faut remonter à l'édition 2014 pour retrouver le look le plus coûteux de l'histoire des Oscars : celui porté par Cate Blanchett. Ce soir-là, l'actrice australienne a remporté le prix de la Meilleure actrice pour sa performance dans le film Blue Jasmine, réalisé par Woody Allen. Non seulement la star est repartie avec la précieuse statuette dorée, mais elle a en plus décroché un record jamais égalé. Comme l'avait rapporté le Vogue anglais à l'époque, l'ensemble de sa tenue a été estimé à 18,1 millions de dollars (soit 16,5 millions d'euros). Rien que ça.