Renée Zellweger, Tarantino... et un Français ! Les nommés aux Oscars 2020

La saison des cérémonies de cinéma bat son plein outre-Atlantique. Après les Golden Globes et les Critics Choice Awards, la 92e édition des Oscars se prépare activement pour le 9 février 2020. Ce lundi, les nommés en lice pour recevoir la prestigieuse statuette dorée ont été annoncés.

Sans surprise, Joker et Joaquin Phoenix s'imposent, et ce, dans onze catégories : Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario adapté, et de nombreuses catégories techniques, comme l'a rapporté l'AFP. Il est au coude à coude avec trois autres favoris, The Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes, avec dix nominations chacun. Palme d'or au dernier Festival de Cannes, le film sud-coréen Parasite de Bong Joon-ho s'est également fait remarquer avec six nominations, notamment dans la catégorie phare du Meilleur film, celle du Meilleur film étranger et celle du Meilleur réalisateur.