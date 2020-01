Jennifer Lopez, Charlize Theron en maxi décolleté aux Critics Choice Awards

Les célébrités ont à nouveau sorti les belles robes du placards. Le 12 janvier 2020, la Californie célébrait le cinéma, la télévision et les séries en récompensant les talents les plus méritants, lors de la 25e cérémonie des Critics Choice Awards. Venues pour assister aux festivités ou récupérer leurs trophées, les actrices et acteurs se sont rendus au Barker Hangar, situé à Santa Monica, à Los Angeles. Une occasion trop belle pour ne pas en mettre plein les yeux des photographes. Jennifer Lopez, Charlize Theron, Nicole Kidman et Renée Zellweger avaient, chacune dans leur style, ont mis le feu au tapis rouge. Auprès d'elles, les talents les plus pointus d'Hollywood : Kristen Bell, Zendaya, Lucy Hale, Darcy Carden (The Good Place), Laura Dern, Phoebe Wallace-Bridge, Florence Pugh, Caleb McLaughlin (Stranger Things), Awkwafina, Mandy Moore, Noah Baumbach et sa compagne Greta Gerwig ou encore Jenny Slate. Côté palmarès, peu de surprises après ceux érigé par les Golden Globes et les New York Critics Circle Awards...

Critic Choice Awards, le palmarès cinéma

Meilleur film : Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino

Meilleur acteur : Joaquin Phoenix, dans Joker

Meilleure actrice : Renée Zellweger, dans Judy

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt, dans Once Upon a Time in Hollywood

Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern, dans Marriage Story

Meilleur espoir : Roman Griffin Davis, dans Jojo Rabbit

Meilleur cast : The Irishman, de Martin Scorsese

Meilleur réalisateur : Sam Mendes, pour 1917 et Bong Joon Ho, pour Parasite

Meilleur scénario original : Quentin Tarantino, pour Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur scénario adapté : Greta Gerwig, pour Les Filles du Docteur March

Meilleure photographie : Roger Deakins, pour 1917

Meilleure direction de la production : Barbara Ling et Nancy Haigh, pour Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur montage : Lee Smith, pour 1917

Meilleurs costumes : Ruth E. Carter, pour Dolemite Is My Name

Meilleures coiffures et maquillages : Scandale, de Jay Roach

Meilleurs effets visuels : Avengers: Endgame, d'Anthony et Joe Russo

Meilleur film d'animation : Toy Story 4, de Josh Cooley

Meilleur film d'action : Avengers: Endgame, d'Anthony et Joe Russo

Meilleure comédie : Dolemite Is My Name, de Craig Brewer

Meilleur film d'horreur : Us, de Jordan Peele

Meilleur film en langue étrangère : Parasite, de Bong Joon Ho

Meilleure chanson originale : Glasgow (No Place Like Home), dans Wild Rose et (I'm Gonna) Love Me Again, dans Rocketman

Meilleure musique de film : Hildur Guðnadóttir, pour Joker

Critic Choice Awards, le palmarès télévision

Meilleure série dramatique : Succession, de Jesse Armstrong

Meilleur acteur dans une série dramatique : Jeremy Strong, dans Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique : Regina King, dans Watchmen

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Billy Crudup, dans The Morning Show

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique : Jean Smart, dans Watchmen

Meilleure série comique : Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge

Meilleur acteur dans une série comique : Bill Hader, dans Barry

Meilleure actrice dans une série comique : Phoebe Waller-Bridge, dans Fleabag

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Andrew Scott, dans Fleabag

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Alex Borstein, dans The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleure mini-série ou série limitée : Dans Leur Regard, d'Ava DuVernay

Meilleur film télévisé : El Camino: Un Film Breaking Bad, de Vince Gilligan

Meilleur acteur dans une mini-série ou série limitée : Jharrel Jerome, dans Dans Leur Regard

Meilleure actrice dans une mini-série ou série limitée : Michelle Williams, dans Fosse/Verdon

Meilleur acteur dans un second rôle une série limitée ou dans un film télévisé : Stellan Skarsgård, dans Chernobyl

Meilleure actrice dans un second rôle une série limitée ou dans un film télévisé : Toni Collette, dans Unbelievable

Meilleure série animée : BoJack Horseman, de Raphael Bob-Waksberg

Meilleur Talk Show : The Late Late Show with James Corden