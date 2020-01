Antonio Banderas au bras de la sublime Nicole aux New York Film Critics Circle

Les récompenses ne cesseront donc jamais de pleuvoir ! Quelques heures après la cérémonie des Golden Globes, c'est la New York Film Critics Circle qui célèbre et récompense le septième art. Pour la 85e fois, l'association américaine de critiques de cinéma fondée en 1935 a élaboré son prestigieux palmarès et organisé la remise des prix le mardi 7 janvier 2020. Pour y assister, de grands gagnants bien sûr, mais pas seulement. Parmi la foule de célébrités aperçues à l'entrée, à la sortie de l'événement ou sur le photocall : Reese Witherspoon, Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Laura Dern, Quentin Tarantino, Hilaria Baldwin et Alec Baldwin, Ethan Hawke, Adam Sandler et sa femme Jackie, Joe Pesci , Robert Klein ou encore Antonio Banderas et sa sublime compagne Nicole Kimpel.

Marié à la comédienne Ana Leza, puis à Melanie Griffith, le bel Espagnol a attendu que les papiers de son récent divorce soient remplis, en 2015, pour se rapprocher de Nicole. Les rumeurs, pourtant, dévoilaient une version différente de l'histoire. "Elle n'a pas été la cause de ma séparation, expliquait-il au magazine Hola. Quand on s'est connus à Cannes, on savait où on en était. J'étais un homme marié. Elle m'a dit 'Tu dois régler tes problèmes et après on verra'." Cinq ans plus tard, le couple prouve que ça valait largement le coup d'attendre...