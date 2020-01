Scarlett Johansson au bras de Colin Jost, les stars en couple aux Golden Globes

Quelle meilleure façon de célébrer l'amour et le 7e art, à la fois, que la soirée des Golden Globes ? Si chaque année les célébrités enfilent leurs plus beaux atours pour savoir s'ils ont décroché un prix, elles ont souvent besoin d'un soutien précieux, du pilier de leur existence, de leur moitié. Scarlett Johansson, par exemple, n'a pas résisté à l'envie de passer la cérémonie au bras de son séduisant compagnon Colin Jost. Le dimanche 5 janvier 2020, sur le tapis rouge du Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, la comédienne de 35 ans s'était nichée dans une somptueuse robe satinée, griffée Vera Wang, pendant que Monsieur la regardait, des étoiles dans les yeux.

A leurs côtés, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avaient suivi l'exemple, tout comme Elton John et son mari David Furnish, Jason Momoa et sa femme Lisa Bonet, Priyanka Chopra et Nick Jonas ou encore Nicole Kidman et Keith Urban. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le couple hollywoodien enflamme le red carpet. A vrai dire, Scarlett Johansson avait officialisé cette relation le soir du gala de l'American Museum of Natural History, à New York, le 30 novembre 2017. Dernièrement, c'est sur le plateau du SNL – le Saturday Night Live – que les amoureux se sont donnés la réplique. Un contexte hautement symbolique puisqu'il s'agit du travail de Colin Jost... mais aussi et surtout l'endroit où il a croisé sa fiancée ! "Je veux vous dire à quel point ce lieu est cher à mes yeux, expliquait-elle. J'ai beaucoup d'amis qui me sont chers ici, et c'est ici que j'ai rencontré l'amour de ma vie."

Dans Marriage Story, de Noah Baumbach, Scarlett Johansson révèle la vérité crue d'un divorce fictif, criant de vérité, de larmes et de sang avec Adam Driver. C'est d'ailleurs ce film, disponible sur Netflix, qu'elle était venue défendre le soir des Golden Globes. Repartie bredouille de la cérémonie – contrairement à sa co-star, Laura Dern, élue meilleure actrice dans un second rôle au cinéma - la comédienne peut heureusement se venter de vivre l'exact opposé de ce rôle qu'elle remplit avec brio. Après avoir épousé l'éditeur Romain Dauriac et Ryan Reynolds, elle s'apprête à dire "oui" à Colin Jost, qui a à son tour posé le genou au sol – un "moment vraiment spécial", dit-elle à qui veut l'entendre. Tout est donc bien qui finit bien...