Scarlett Johansson : Son fiancé Colin Jost face à son ex Ryan Reynolds

Elle a l'air si heureuse en ménage qu'on l'oublierait presque... mais Scarlett Johansson a bel et bien un passé amoureux. Et c'est avec une surprise non dissimulée que les spectateurs du Saturday Night Live ont vu apparaître ensemble le passé et le présent. Dans un sketch diffusé le 24 novembre 2019 sur la NBC, Colin Jost et Ryan Reynolds se sont donné la réplique au côté d'Alex Moffat. Comble du comble, l'époux de Blake Lively venait diffuser des conseils de séduction pour ne pas rester dans la friend zone, face au nouveau partenaire de son ex.

Avant de connaître le bonheur auprès de la jolie Gossip Girl et de leurs trois enfants, Ryan Reynolds avait effectivement été en couple avec Scarlett Johansson. Après leur rencontre en 2007 au restaurant, les deux acteurs ont été mariés de 2008 à 2011... jusqu'à ce que le travail et la distance les séparent. Mais, bon joueur, Colin Jost a accueilli à bras ouverts son confrère canadien, potentiel rival, le présentant même comme son "meilleur ami" en clôturant la saynète. Lui qui s'apprête à son tour à passer l'alliance au doigt de la comédienne s'est montré plutôt fair play.