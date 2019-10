Scarlett Johansson fiancée à Colin Jost : la demande en mariage façon James Bond

L'actrice semble tout aussi épanouie sur le plan professionnel que personnel. En pleine tournée de promotion pour son nouveau film, Jojo Rabbit, qui sortira en France le 29 janvier 2020, Scarlett Johansson était l'invitée de l'émission The Ellen DeGeneres Show le 17 octobre. L'occasion pour la star d'évoquer la demande en mariage de son compagnon Colin Jost en mai dernier.

"Il a assuré. Il a fait toute une mise en scène à la James Bond. C'était surprenant (...). C'était très personnel, un moment très spécial. Il est charmant et très attentionné et romantique, a expliqué la comédienne de 34 ans. Mais oui, j'ai été surprise. Même si l'on peut imaginer à quoi ressemblera ce moment, c'est toujours beau. Je pense, plus que tout, que lorsque quelqu'un vous dit qu'il veut passer sa vie avec vous, c'est une chose adorable et spéciale." Aucune précision en revanche sur la date du mariage...