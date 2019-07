Scarlett Johansson : Sa large bague de fiançailles enfin dévoilée

Il s'agira en effet du troisième mariage pour Scarlett Johansson puisqu'elle a déjà été unie à l'acteur Ryan Reynolds en 2008 et 2011, puis entre 2014 et 2017 avec le Français Romain Dauriac, le père de sa petite Rose (5 ans). Après deux ans de romance, les fiançailles de l'actrice de 34 ans et de Colin Jost (37 ans) ont été confirmées le 20 mai dernier. Aucune date n'a encore été annoncée pour le mariage. La star hollywoodienne et le comédien, acteur et écrivain américain se sont rencontrés sur le plateau de la populaire émission américaine Saturday Night Live.

Ce 20 juillet, de nombreuses stars étaient au côté de Scarlett Johansson pour l'annonce des prochaines productions Marvel. En plus du film Black Widow dans lequel l'actrice reprendra son rôle de Natasha Romanoff, au cinéma le 1er mai 2020, Natalie Portman fera son retour à Asgard en tant que Thor au féminin(en salles en novembre 2021). Autre surprise, Angelina Jolie rejoint à son tour l'univers Marvel. Elle jouera le rôle de Thena dans le film The Eternals qui sortira le 6 novembre 2020.