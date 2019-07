Angelina Jolie, Natalie Portman et Scarlett Johansson : Super héroïnes Marvel !

Samedi 20 juillet 2019, de grosses annonces ont été faites lors du Comic Con de San Diego qui a dévoilé le calendrier Marvel Studio de la phase 4. Au total, cinq nouveaux films et séries (qui seront disponibles sur la plateforme de streaming Disney+) sortiront entre mai 2020 et novembre 2021. Côté casting, les actrices Scarlett Johansson, Natalie Portman mais aussi Angelina Jolie seront de la partie ! Et leurs rôles risquent bien de vous surprendre...

Scarlett Johansson, fatale dans Black Widow

Vingt-quatrième film de l'univers cinématographique Marvel, le film Black Widow sortira en salles le 1er mai 2020. Réalisé par Cate Shortland ("Lore"), ce film était l'un des plus attendus par les fans de l'univers Marvel. Scarlett Johansson (34 ans) incarnera Natasha Romanoff, une tueuse d'élite, pilière du S.H.I.E.L.D. et membre des Avengers.

Interrogée par Entertainment Tonight, elle expliquait : "J'adore interpréter ce personnage et je pense qu'il y a là une excellente opportunité d'explorer la Veuve Noire en tant que femme qui s'est faite toute seule et qui prend des décisions actives et indépendantes pour elle-même."