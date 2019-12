Scarlett Johansson : Doux baiser et déclaration à son fiancé Colin Jost au SNL

Oubliés, les revers sentimentaux pour la belle actrice Scarlett Johansson. A 35 ans, elle est de nouveau comblée et roucoule auprès de l'humoriste, comédien et scénariste Colin Jost. Invitée pour la sixième fois de la populaire émission satirique Saturday Night Live, le 14 décembre, elle y a retrouvé son chéri. L'occasion de faire une démonstration publique de l'amour qu'elle lui porte !

Scarlett Johansson est donc apparue dans plusieurs sketches au cours de l'émission culte de la NBC et a aussi déclamé le traditionnel monologue de la guest star du jour. La vedette d'Avengers, Lucy ou Ghost in the Shell a d'abord plaisanté de la situation puisque Colin Jost travaille sur le show depuis le milieu des années 2000. "Si je rate ma prestation, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le virer ? On va faire comment sans son salaire ?", a-t-elle déclaré sous les rires. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment à s'inquiéter puisque sa fortune personnelle est estimée par plusieurs sites business aux alentours de... 140 millions de dollars. Elle est une des actrices les mieux payées d'Hollywood.

Scarlett Johansson a toutefois pris un ton plus sérieux pour conclure, faisant étalage de son bonheur conjugal auprès des téléspectateurs. "Je veux vous dire à quel point ce lieu est cher à mes yeux. J'ai beaucoup d'amis qui me sont chers ici, et c'est dans cet endroit que j'ai rencontré l'amour de ma vie", a-t-elle ajouté. La star et Colin Jost (37 ans) ont échangé un langoureux baiser alors que défilait le générique de fin. Au cours de l'émission, on avait déjà pu les voir s'embrasser.

Ces dernières années, celle que l'on retrouve actuellement dans Marriage Story disponible sur la plateforme Netflix, a été mariée à deux reprises : avec le séduisant acteur Ryan Reynolds ainsi qu'avec le Français Romain Dauriac, père de sa fille Rose, née en 2014. Depuis 2017, Scarlett Johansson sort donc avec le comédien Colin Jost et devrait envisager un troisième mariage...