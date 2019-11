Scarlett Johansson séparée de Romain Dauriac : "rompre, ça vous transforme..."

Elle est toujours l'actrice la mieux payée d'Hollywood – notamment pour le rôle de la Veuve noire dans Avengers: Endgame –, mais ça n'empêche pas Scarlett Johansson de continuer à mener sa carrière d'une main de maître. Avec Marriage Story, en exclusivité sur Netflix le 6 décembre, elle aborde le thème du divorce déchirant. Une histoire qui fait écho à sa propre séparation avec son deuxième mari, Romain Dauriac.

"Vivre avec un homme avec lequel vous pensiez fonder une famille et finalement rompre, ça vous transforme !, confie-t-elle à nos confrères de Gala. C'est surtout le sujet de la garde des enfants qui m'a le plus intéressée." Un sujet brûlant puisqu'elle sort d'une longue guerre des nerfs avec Romain Dauriac, dont elle est séparée depuis 2016, et avec qui elle a eu du mal à statuer sur la garde de leur fille Rose (5 ans). "La coparentalité est quelque chose que je ne connaissais pas auparavant. (...) Il n'existe aucune règle, aucun livre à ce sujet, mais je pense qu'en respectant l'autre, en prenant en compte certaines frustrations, vous pouvez trouver un certain équilibre." Il n'y a que Rose qui importe désormais, ScaJo avoue avoir "découvert un coin de son coeur dont elle ignorait l'existence". "Pour ma fille, je serais à faire vraiment n'importe quoi. À tout abandonner."

Enfin libérée de ce mariage et de ce divorce surmédiatisé, Scarlett Johansson peut vivre son amour avec son nouveau fiancé, Colin Jost, auteur du show américain Saturday Night Live. Les deux tourtereaux sont en route pour le mariage. Après deux ans de romance, les fiançailles de l'actrice de 34 ans et de Colin Jost (37 ans) ont été confirmées le 20 mai dernier. Il s'agira du troisième mariage pour Scarlett Johansson puisqu'elle a déjà été unie à l'acteur Ryan Reynolds entre 2008 et 2011, puis entre 2014 et 2017 avec le Français Romain Dauriac, le père de sa petite Rose.