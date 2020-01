Michelle Williams, enceinte, s'affiche pour la première fois avec Thomas Kail

Défilé de couples et de talents pour cette 77e édition des Golden Globes. Parmi les duos qui auront marqué le tapis rouge du Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, le 5 janvier 2020, celui composé par Michelle Williams et Thomas Kail était fatalement le plus riche en émotion. A la toute fin de l'année 2019, le magazine People dévoilait que le couple était amoureux, fiancé et que la comédienne était enceinte de son deuxième enfant. Si sa silhouette reste pour l'instant inchangée, elle a pour la première fois tenu la main de son cher et tendre officiellement en public. Sur trois rumeurs, l'une est bel et bien confirmée ! Et la belle bague repérée au doigt de Michelle tend à avérer la deuxième.

Michelle Williams et Thomas Kail ont travaillé ensemble sur le tournage de la série Fosse/Verdon. Le show, sur fond de danse et de comédies musicales, est réalisé par Monsieur – ainsi que par Lin-Manuel Miranda et Steven Levenson – et le rôle de Gwen est endossé par Madame. Une réussite professionnelle comme sentimentale, si l'on en croit le succès critique : l'actrice de 39 ans a été récompensée d'un Emmy Award au mois de septembre 2019 et vient de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm. Fait amusant : pour recevoir cette nouvelle récompense, Michelle Williams n'était pas accompagnée que de son fiancé Thomas mais aussi... de Busy Philipps, sa grande copine depuis l'époque Dawson.