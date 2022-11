Michelle Williams maman pour la 3e fois : superbe apparition sur tapis rouge aux côtés de Steven Spielberg

Michelle Williams était rayonnante ce lundi 7 novembre sur le tapis rouge de l'édition 2022 du AFI Festival à Los Angeles. L'actrice de 42 ans, connue pour ses rôles dans les films Shutter Island et Manchester by the Sea ainsi que dans la série Dawson, portait une ravissante robe noire à épaules dénudées de la marque Celine, imaginée par la célèbre styliste Kate Young. Apparition remarquée de la part de la jolie blonde, qui donnait récemment naissance à son troisième enfant, né de son union avec Thomas Kail - directeur de théâtre à Broadway - avec qui elle a déjà un petit garçon prénommé Hart, âgé de 2 ans.

À noter qu'elle est également maman de Mathilda, 17 ans, née de sa relation avec le défunt Heath Ledger. "Il n'y a rien qui vous engage pour un monde meilleur que d'élever un enfant formidable. Les moments les plus extatiques de la vie et de l'art sont les plus transcendants. Avoir des enfants, c'est comme ça. Vous combinez votre ADN avec quelqu'un d'autre pour créer une nouvelle vie", confiait-elle à Variety en mai dernier, au sujet de sa vie de famille et de son rôle de mère.

Steven Spielberg également à l'honneur

Mais si elle s'est rendue au AFI Festival ce lundi, c'est parce qu'elle était venue assister à l'avant-première de The Fabelmans, long-métrage dans lequel elle joue et dans lequel Steven Spielberg, à la réalisation, s'est inspiré de sa propre jeunesse pour écrire le scénario. Il était naturellement lui aussi de la partie pour cette présentation, aux côtés de l'actrice mais également de sa femme : l'actrice Kate Capshaw, qu'il avait rencontrée sur le tournage d'Indiana Jones et le temple maudit.

Précisons également que The Fabelmans, qui sortira dans les salles de cinéma le 11 novembre prochain, est très attendu par les férus du septième art. Il a notamment remporté le Prix du public, qui est une célèbre récompense cinématographique décernée par le public du Festival de Toronto.