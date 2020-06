Michelle Williams maman : l'actrice a accouché de son deuxième enfant !

Il est né, le divin enfant ! Michelle Williams, enceinte de son fiancé Thomas Kail, a mis au monde leur premier enfant commun le mercredi 17 juin 2020. C'est le magazine Us Weekly qui a annoncé la nouvelle dans son podcast intitulé Hot Hollywood. Évidemment, d'une pudeur extrême, la comédienne de 39 ans n'a pas pris la parole pour évoquer son bonheur. À vrai dire, on ne connaît encore ni le sexe ni le prénom de l'enfant. Mais avec elle, c'est "step by step". Il avait fallu attendre la 77e édition des Golden Globes, au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles le 5 janvier dernier, pour la voir poser au bras de son amoureux. Alors qu'ils se sont rencontrés en 2018 et se sont mis en couple en 2019. Patience, patience.

On en sait si peu à leur propos qu'on aurait même pu passer à côté de leur mariage. La dernière fois que Michelle Williams est apparue dans les rues de New York, son ventre très rond a attiré toutes les attentions... mais sans doute moins que l'annulaire de son partenaire, Thomas Kail, qui portait un nouveau bijou en or. Les amoureux se seraient-ils mariés en secret ? C'est ainsi que l'actrice s'était unie durant l'été 2018 au musicien Phil Elverum – avant de divorcer quelques mois plus tard. "Ils sont très heureux et ravis de mettre un bébé au monde, avait d'ailleurs déclaré une source à Us Weekly, très récemment. Ils aimeraient se marier au moment où cela se produira."

Michelle Williams n'a jamais beaucoup aimé étaler sa vie privée. Depuis que le public l'a découverte dans la série Dawson, il est bien difficile d'en savoir davantage sur elle. La comédienne n'a d'ailleurs aucun compte sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que cette naissance est une nouvelle extraordinaire pour elle. Maman d'une adolescente de 14 ans prénommée Matilda, elle a très tôt connu le deuil en faisant face à la mort d'Heath Ledger – père de sa fille – à la suite d'une overdose accidentelle de médicaments le 22 janvier 2008. Une étape bouleversante qu'elle n'oubliera jamais, mais qui ne l'empêche, heureusement, pas d'avancer sur la voie du bonheur...