Michelle Williams mariée en secret avec Thomas Kail ? Peu de place au doute

Michelle Williams se serait-elle une nouvelle fois mariée dans le plus grand secret ? Sa dernière apparition ne laisse que peu de place au doute. Le 14 mars 2020, l'actrice américaine, enceinte de son deuxième enfant, a été aperçue dans les rues de New York avec son fiancé, le réalisateur et metteur en scène Thomas Kail. À moins qu'il ne s'agisse désormais de son mari...

Sans surprise, la comédienne de 39 ans au ventre arrondi portait sa bague de fiançailles déjà aperçue lors de précédentes sorties. Mais c'est l'annulaire de son compagnon qui a attiré l'attention puisqu'il s'est affiché avec un nouvel anneau doré. Il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs de mariage secret, d'autant plus que Michelle Williams est une adepte des cérémonies discrètes. À l'été 2018, c'est déjà loin des médias qu'elle avait dit "I Do" au musicien Phil Elverum, avant de divorcer quelques mois plus tard.